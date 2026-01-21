Alumnos rechazan traslado a Texcoco tras cierre de Universidad del Bienestar en la CDMX

Cierre de sede en CDMX deja a estudiantes de la UBBJ sin clases

Estudiantes de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez” (UBBJ) de la sede ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc manifestaron su rechazo ante la decisión de cerrar el plantel y trasladar sus actividades académicas a una sede en Texcoco, Estado de México, lo que consideran una medida que afectará su educación y economía familiar.

El inmueble donde se asentaba la universidad fue desalojado debido al incumplimiento en el pago de la renta, dejando a más de 300 alumnos sin clases en la capital.

El traslado a Texcoco implicaría desplazamientos de hasta hora y media diaria, lo que, según los estudiantes, representa un gasto extra en transporte y dificulta la continuidad de sus estudios.

Con consignas como “Yo me inscribí en Cuauhtémoc, no en Texcoco” y “La sede no se negocia”, alrededor de 50 estudiantes realizaron un bloqueo en el Eje Central Lázaro Cárdenas, cerca del Palacio de Bellas Artes, para exigir que las autoridades reconsideren la decisión y mantengan la sede original.

EDUCACIÓN DEL “BIENESTAR”: SIN RENTA, SIN CLASES 🎓🚪



La Universidad del Bienestar en Cuauhtémoc cerró porque Morena no pagó la renta del inmueble. Resultado: más de 300 alumnos quedaron sin sede y ahora pretenden mandarlos hasta Texcoco, con más horas de traslado, más gasto y… pic.twitter.com/Tr2DKEUxsX — Anonymous Hispano (@anonopshispano) January 20, 2026

Además de rechazar el traslado, los manifestantes demandan la entrega de títulos y cédulas profesionales que mantienen pendientes egresados de la institución, quienes aseguran que han concluido sus estudios sin poder ejercer legalmente.

Por su parte, Frida Guillén Ortíz, legisladora del PAN por Cuauhtémoc, calificó la medida como un acto de insensibilidad institucional y exigió a Raquel Sosa, coordinadora general de las Universidades del Bienestar, la presentación de un informe administrativo sobre la situación y el estatus de las matrículas.

Guillén también planteó la posibilidad de reubicar a los estudiantes en otras sedes dentro de la Ciudad de México mediante convenios con instituciones locales, así como ampliar becas y apoyos de movilidad para quienes se vean obligados a trasladarse.

LO QUE NO TE CUENTAN EN LAS MAÑANERAS... 🤫

¡Es el colmo! Imagina llegar a tu escuela y encontrarla cerrada porque el Gobierno no pagó la renta. Eso es exactamente lo que le acaba de pasar a 300 alumnos de la Universidad del Bienestar aquí en la Cuauhtémoc.



¿La respuesta de… pic.twitter.com/xQ3UIxRj2B — Frida Guillen (@FridaJGuillen) January 20, 2026

Hasta el momento, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha emitido una postura sobre el cierre ni sobre las alternativas para los alumnos afectados.

Los estudiantes advierten que la decisión puede llevar a que varios de ellos deserten de sus estudios por los costos y el tiempo de traslado, así como por la falta de opciones claras para continuar su formación en la Ciudad de México.

La comunidad educativa exige soluciones inmediatas y dialogadas que garanticen el derecho a una educación accesible, cercana y con reconocimiento oficial de sus estudios, sin obligar a los jóvenes a desplazarse fuera de la capital para continuar su preparación profesional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL