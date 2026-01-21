Ninguna ruptura con PT y Verde

Con la novedad de que, de cara a la reforma electoral que viene, entre el Gobierno y los partidos aliados de Morena lo que menos hay es algún viso de ruptura. Quien se ha encargado de disipar cualquier duda al respecto ha sido la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien, nos comentan, rápidamente abrió vías para dar cauce y escucha a los planteamientos de los partidos Verde y del Trabajo. De ahí que algunos personajes en quienes afloraba el recelo, como el diputado petista Reginaldo Sandoval, ahora salieron a destacar que se abrió un “canal de comunicación correcto” con quien despacha en Bucareli. Ayer mismo se conocieron imágenes del encuentro que Rosa Icela tuvo también con tres figuras clave de la dirigencia del Verde: Manuel Velasco, Karen Castrejón y Carlos Puente. La ruta de Rosa Icela, nos comentan, es la del acuerdo, tal y como lo ha pedido la Presidenta Sheinbaum

