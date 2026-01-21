“Pero qué necesidad”

Dicen que errar es de humanos y que no se ve bien cuando alguien hace humor de la equivocación de alguien, pero cuando se trata de una constante en una persona dedicada al servicio público y que, además, nos hacen ver, debe su cargo a la precisión, no es tanto burlarse, sino remarcar que hay algo preocupante, como es el caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, ya tantas veces evidenciada por su falta de claridad sobre los asuntos que le corresponde deliberar. Esta semana, en el marco de las sesiones del Pleno del máximo tribunal, Batres volvió a protagonizar un momento de confusión técnica cuando se posicionó a favor de un proyecto que no se estaba discutiendo en ese momento, por lo que tuvieron que aclararle la situación. Lo llamativo, se cuestionaron varios, es si realmente la ministra estaba atenta a todo lo que se había analizado, ya que, de no estarlo, claramente no estaría en condiciones de votar. Hay quien pide que se le recuerde a la togada que sus atribuciones no son poca cosa.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Coctel de adversidades