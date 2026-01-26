Finabien se mantiene como mejor remesadora, destaca Gobierno de CSP

Por alrededor de medio año, Financiera para el Bienestar se ha mantenido como la mejor remesadora para que los connacionales en el extranjero envíen dinero a sus familias, expuso la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El procurador Iván Escalante expuso durante la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum que el precio promedio del combustible para la última semana fue de 23.57 pesos el litro, en apego al acuerdo que se firmó entre líderes del sector y el Gobierno Federal.

No obstante, evidenció algunos establecimientos donde ya se ha comenzado a rebasar el precio límite acordado de 24 pesos.

En otro asunto, el funcionario expuso las inconformidades expresadas por fans del grupo coreano BTS que vendrá a México para ofrecer un concierto.

En atención a las inquietudes desatadas, comentó que se realizaron operativos para verificar dudas como puntos de venta físicos.

Anunció que se iniciará un procedimiento contra TicketMaster por prácticas poco claras en la venta de los boletos.

Derivado de esto, también se instruirá unos lineamientos para regular la publicidad e información en la venta de boletos, como proporcionar información clara y de manera oportuna.

