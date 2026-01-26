Inaugura Claudia nueva sede de aduanas en Nuevo Laredo

LA PRESIDENTA, ayer, con el gobernador de Tamaulipas, los secretarios de Defensa y Marina y otros funcionarios.

La Presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este domingo la nueva sede central de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, un complejo estratégico para el comercio exterior y la seguridad nacional, cuya construcción requirió una inversión superior a los cuatro mil millones de pesos.

Durante el acto oficial, acompañada por Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas; Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa); Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), y Rafael Marín Mollinedo, director de la ANAM, la mandataria destacó que las aduanas son instalaciones clave para garantizar la soberanía, fortalecer la recaudación fiscal y combatir el contrabando.

La Presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Américo Villarreal, ayer. ı Foto: Especial

El Dato: Claudia Sheinbaum recordó que AMLO diseñó estas instalaciones junto con la construcción de una nueva institución, que es la Agencia Nacional de Aduanas.

Además, subrayó que entre 2024 y 2025 los ingresos por aduanas crecieron de un billón a un billón 250 mil millones de pesos, y adelantó que este año se busca alcanzar un billón 500 mil millones, gracias a la digitalización de procesos, la instalación de equipos no intrusivos y el fortalecimiento de los controles de honestidad en las operaciones.

“Estas instalaciones nos van a permitir mayor eficiencia, mayor productividad, mayor honestidad, mayor beneficio para las y los trabajadores de las aduanas y la centralización de todas las labores que se desarrollan. Ésa es una labor fundamental”, afirmó.

En este sentido, Sheinbaum Pardo subrayó que las aduanas son infraestructura estratégica para la seguridad nacional, el desarrollo económico y la soberanía del país, por lo que reconoció el trabajo de los ingenieros militares de la Defensa en la edificación del complejo, cuya inversión rebasó los cuatro mil millones de pesos y permitirá mejorar las condiciones laborales del personal aduanal.

“Aduanas antes dependía del SAT, hasta que se constituyó como una agencia por su importancia. Y la visión de que todos los trabajadores y trabajadoras de aduanas pudieran concentrarse en estas instalaciones, lo que significa la dignificación del trabajo de quienes laboran en esta institución y, al mismo tiempo, concentrar los trabajos de la Agencia Nacional de Aduanas. Hoy se hace realidad esta decisión gracias a los ingenieros militares, que como siempre desarrollan con profesionalismo y excelencia el trabajo que desempeñan”, apuntó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Américo Villarreal, ayer. ı Foto: Especial

El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, informó que la obra fue ejecutada por ingenieros militares, lo que permitió generar más de tres mil 700 empleos directos y más de siete mil indirectos durante los 22 meses de construcción.

Explicó que Nuevo Laredo fue seleccionado como sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México por concentrar cerca del 33 por ciento de la recaudación fiscal de todas las aduanas terrestres del país, lo que la convierte en un punto neurálgico para el comercio exterior. Destacó que estas nuevas instalaciones permitirán fortalecer la supervisión, el control operativo y la vigilancia del cumplimiento de las normas en materia aduanera.

Indicó que el complejo fue concebido bajo un modelo integral en un predio de 29 hectáreas. El inmueble central tiene capacidad para mil 100 trabajadores e incluye 600 viviendas, además de áreas recreativas para el personal.

Vista aérea de la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas. ı Foto: Especial

Trevilla Trejo añadió que la Defensa concluyó en 2024 la edificación de nuevas secciones aduaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, las cuales están equipadas con tecnología de punta, como detectores de mercancías para combatir el contrabando, laboratorios móviles para hidrocarburos y sistemas de rayos X para revisión de carga, trenes, vehículos y equipaje.

Destacó que desde 2021, con la participación de Fuerzas Armadas en la operación de aduanas, se han asegurado más de mil 500 armas, casi 50 millones de litros de hidrocarburos, cinco toneladas de cocaína, más de cuatro toneladas de metanfetamina y sumas millonarias en efectivo, lo que representó un golpe económico superior a seis mil 600 millones de pesos para el crimen organizado.

VIVIENDAS para trabajadores dentro de la construcción. ı Foto: Especial

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal resaltó que la nueva sede consolida a Nuevo Laredo como el principal puerto comercial terrestre del país y de América Latina, además de potenciar proyectos como la ampliación del Puente III, el desarrollo ferroviario y el arranque del Tren del Golfo de México en su tramo Saltillo–Nuevo Laredo.

“Desde que el Gobierno de México tomó y anunció la decisión de la construcción de estas instalaciones, y de concretar este proyecto de descentralización para operar aquí su nueva sede, se hizo un reconocimiento doble a esta frontera”, afirmó.

Finalmente, Rafael Marín Mollinedo, afirmó que las aduanas protegen la soberanía, ordenan el comercio exterior y garantizan que México participe en el mundo con legalidad, transparencia y reglas claras, por lo que aseguró que la Aduana de Nuevo Laredo será un nodo logístico del país.