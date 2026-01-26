Mundial Social 2026: Gobierno de México presenta 74 Mundialitos y Copas de futbol

Como parte del Mundial Social 2026, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la presentación de los 74 Mundialitos y Copas de Futbol que se desarrollarán en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a través de las Secretarías de Educación Pública (SEP); de las Mujeres; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), así como de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve).

“74 Mundialitos y Copas durante todo el 2026. Y las inscripciones para todas y todos en Conade, en la SEP, en la Secretaría de las Mujeres, en el IMSS, en Instituto de la Juventud y en Secihti", destacó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que el Gobierno de México promueve el deporte a través de 10 ejes para fomentar el talento deportivo: 1. Mundialitos y Copas en las que podrán participar niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores y con discapacidad. 2. Implementación de la estrategia Vive saludable, juega feliz. 3. Mundialito de robótica. 4. Conoce México. 5. Fiestas México 2026. 6. Record Guinness. 7. Nuestra grandeza cultural. 8. Quién es Quién en el mundial. 9. Murales/arte urbano. 10. Recuperación de espacios públicos.

La coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barrón, destacó que el objetivo del Mundial Social 2026 es poner a las mexicanas y mexicanos al centro de los trabajos de la Copa del Mundo, para llevar el futbol a los 32 estados y que el talento encuentre oportunidades. Para ello, en los torneos se buscará que asistan visores y reclutadores de equipos especializados.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, convocó a participar en la Copa Escolar, cuyas inscripciones serán a partir del 2 de febrero y en la que podrán participar estudiantes de primaria de 9 a 12 años con equipos de cinco integrantes, al igual que para alumnos de secundaria de 13 y 15 años, mientras que para bachillerato de 15 y 18 años en modalidad de equipos de 11 jugadores. Explicó que de febrero a marzo se realizarán las competencias en las escuelas, en abril será la etapa nacional y en mayo los finalistas jugarán el 6 de junio en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

El director de la Conade, Rommel Pacheco Marrufo, destacó que el Mundial Social 2026 se trata de la Cantera del Futbol más grande que contempla seis copas: Copa Escolar, en la que se estima participen 22 millones de estudiantes en 125 mil equipos de 25 mil escuelas; la Copa Conade, en la que se proyecta la participación de 10 mil 500 equipos con 200 mil jugadores de 13, 14 y 15 años; la Copa Paralímpica; la Copa Barrio; la Copa Edad de Oro y la Copa Trabajadores.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que esta institución desarrollará tres Mundialitos y una Copa internacional: Futsal Femenil en categoría Sub 21; Futbol sin correr para personas de entre 50 a 59 años y de 60 a 69; Futbol IMSS T21 para adolescentes y adultos con Síndrome de Down. Y la Street Child United, que convoca a niñas y niños de todo el mundo. En todos los torneos, el registro es del 26 al 30 de enero a través de la página del IMSS.

La secretaria de las Mujeres, ⁠Citlalli Hernández Mora, anunció el Torneo Nacional Mundial Mujeres Libres, cuya convocatoria se publicará el 9 de febrero en la página de la Secretaría, el registro es del 2 al 15 de marzo y la gran final se jugará el 24 y 25 de octubre. Adicionalmente, en los Centros LIBRE para Mujeres se impartirán cursos y talleres relacionados con el tema deportivo.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, detalló que la Copa FutBotMx está abierta desde el 28 de noviembre y termina el 17 de abril. Informó que ya hay 55 equipos registrados y detalló que se realizará en 55 sedes en las que participarán 38 instituciones y cuatro subsistemas tecnológicos y cuya gran final se realizará del 24 al 26 de junio.

El director general del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Abraham Carro Toledo, señaló que se realizará, el 26 de marzo, la Jornada Nacional de Futbol para las Juventudes con torneos de cascaritas y dominadas que se jugarán en canchas recuperadas, cuya convocatoria se emitirá el 1 de marzo y su registro concluirá hasta el 25 de marzo. Se proyecta que participen al menos 500 mil jóvenes de todo el país.

