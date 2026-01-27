Cesan del CIDE a Romero Tellaeche; se aferra a dirección

Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), destituyó a José Antonio Romero Tellaeche como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien será sustituido por Lucero Ibarra Rojas, que a partir de hoy ocupará el cargo de forma interina.

Romero Tellaeche se pronunció en rechazo a la decisión y advirtió que se mantendría en el cargo hasta que se cumpla con el proceso que marca la legislación vigente para su remoción.

A través de una misiva, Ruiz Gutiérrez comunicó la determinación tomada, informándole a Romero Tellaeche que habrá de ocupar el cargo de manera provisional en lo que se toma una decisión firme en cuanto al nombramiento.

El Dato: Romero Tellaeche estuvo a cargo del CIDE desde noviembre de 2021, cuando el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías era dirigido por Álvarez-Buylla.

“De manera que deberá atender los asuntos correspondientes a dicha designación, contando con todas las facultades necesarias para el desempeño del mismo, en tanto no se designe definitivamente a la nueva persona titular de la Dirección o un nuevo interinato”, se lee en el oficio.

Tras la notificación, Romero Tellaeche —señalado desde 2021 por presuntamente incurrir en múltiples irregularidades financieras— expuso que la legislación vigente indica un proceso distinto para remover a quien ocupe la dirección, por lo que, en tanto dichas normas no se modifiquen, entonces no se podrán hacer cambios con una instrucción.

“En tanto no se actualice alguno de los supuestos previstos en la ley ni se desarrolle el procedimiento correspondiente en los términos señalados, la persona titular de la dirección general conserva plenamente sus atribuciones legales y estatutarias, así como la responsabilidad de continuar ejerciendo el cargo en beneficio de la institución y del interés público que el CIDE tiene encomendado”, argumentó.

En ese contexto, se dijo “dispuesto” a mantenerse en el cargo, advirtiendo que acatará la decisión que habrá de tomar el Órgano de Gobierno por medio de una sesión permanente.

Y es que argumentó que la legislación vigente indica que la remoción anticipada de quien ocupe la dirección únicamente puede proceder cuando se acrediten “fehacientemente” causas legales que hayan sido previstas, procurando que se cuide el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de audiencia a la persona señalada, lo cual deberá proceder ante el Órgano de Gobierno que habrá de ser convocado de manera debida y en cuyo orden del día se establezca un punto específico para discutir la remoción solicitada.

También expresó que, en los supuestos relacionados con el desempeño institucional, la normativa aplicable exige que la decisión sea sujeta a una evaluación por parte de instancias técnicas y especializadas, que sean ajenas a carácter político y “cuyas opiniones forman parte sustantiva del procedimiento legalmente válido”.

En alusión a los señalamientos que en años recientes cayeron en su contra, Romero Tellaeche aseguró que las auditorías que se han practicado han sido de conocimiento de dicho órgano institucional.

“Con base en lo anterior, reitero mi plena disposición a seguir desempeñando las funciones que me han sido conferidas, con estricto apego al marco jurídico aplicable, a los principios de la realidad, institucionalidad y responsabilidad pública, y al respeto irrestricto de las decisiones que, en su caso, adopte este órgano de gobierno con forma de derecho”, sostuvo.