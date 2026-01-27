CFE y su retorno a mercados

Vaya retorno a mercados financieros internacionales, nos comentan, el que protagonizó ayer la Comisión Federal de Electricidad, que emitió deuda internacional tras 16 meses de ausencia. La información la dio a conocer la secretaria de Energía, Luz Elena González: la CFE alcanzó 10 mil 451 millones de dólares, lo que representa una sobresuscripción de 7 veces. Por lo pronto, se ha informado que la operación ejecutada se estructuró en dos partes: la primera, con un bono bullet a 8 años y, la segunda, con un bono amortizable a 25 años. En el primer caso, los recursos serán para refinanciar deuda y el segundo, para proyectos de inversión. ¿Por qué este regreso de la CFE representa un antes y un después? Bueno, pues porque, nos hacen ver quienes conocen a detalle del asunto, esta emisión se convirtió en la más demandada de la historia de la empresa y por esa misma razón el mercado aceptó los bonos sin pedir un incentivo extra. Cómo puede interpretarse lo anterior, pues como confianza.

