Gobierno ajusta plan antiextorsión contra cifra negra

Un hombre y dos mujeres hablan por teléfono en la Ciudad de México, el pasado 12 de enero.

La estrategia contra la extorsión será reenfocada para priorizar la atención de acuerdo con la percepción de la población para focalizar aquellas ciudades donde se tiene reporte de un incremento en la incidencia de este delito, expresada a través de la encuesta que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) levanta y así no tomar decisiones basadas únicamente en la presentación de denuncias ante las autoridades, es decir, la llamada “cifra negra”.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que solicitó al órgano los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en la cual se consulta a las personas sobre si han sido víctimas de algún delito.

“Hoy pedimos al Inegi que nos dé las ciudades en donde aumentó la extorsión; la victimización... Entonces, nos vamos a concentrar, evidentemente, en las ciudades donde presuntamente aumentó este delito”, dijo.

El Tip: En la CDMX, las denuncias por extorsión aumentaron 260 por ciento, al pasar de 473 registros en 2024 a mil 704 en 2025. En Guanajuato aumentaron 24 por ciento y en Puebla 89.

También comentó que se espera la publicación de la reforma constitucional para combatir este delito, para después complementar el plan con las reformas a nivel leyes secundarias.

“Primero, está por publicarse ya, la reforma constitucional, porque apenas… Recuerden que una reforma constitucional tiene que pasar por la Cámara de Diputados, Senadores y por la mayoría de los Congresos estatales.

“Al final fue por unanimidad, así que no vemos el problema. Estamos esperando que se publique la reforma constitucional y después, las leyes de extorsión que tienen que ser también en el ámbito estatal. Eso va a permitir que no requiera de una denuncia, sino que se persiga de oficio. Eso es muy importante”, explicó la Presidenta Sheinbaum.

La Presidenta dejó claro que el 089 seguirá operando como mecanismo de denuncia anónima y anunció una campaña preventiva contra extorsiones telefónicas que iniciará en febrero.