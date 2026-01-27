Grupo Salinas pagará adeudo al SAT

El Grupo Salinas aceptó pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) los impuestos que no ha cubierto su grupo empresarial correspondientes al periodo 2008 a 2013; aunque el monto a cubrir aún está en definición, debido a que en estos días ambas partes estarán negociando el descuento al que accederá.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que el grupo acudió ante la autoridad para manifestar el deseo de pagar, por lo que se abrió la mesa para intentar alcanzar un descuento de la deuda, el cual es posible según el Código Fiscal de la Federación.

“Sí. Ellos se presentaron el jueves al Sistema de Administración Tributaria, plantearon su deseo de pagar, y están en este momento en mesas, no de negociación porque no es negociación, sino del alcance de las disminuciones relacionadas con la ley”, declaró.

39 por ciento podría ser el descuento para la empresa

Explicó que la definición del pago, en cuanto al monto y los tiempos para cubrirlo se definirán esta misma semana.

“Entonces, el SAT planteó: ‘Estos son los beneficios que tiene’. Y ellos están evaluando y van a poder realizarlo, que tienen deseo de pagar y estamos esperando a esta semana para que todo sea en el marco de la ley. En el momento en que esté establecido, obviamente, estaríamos informando a todo el pueblo de México de cuál es el beneficio de ley que tiene y cómo es que se van a pagar estos impuestos”, dijo.

De acuerdo con lo expuesto por el SAT, en caso de intención de pago podrá solicitar ajustes conforme a las sentencias de los tribunales. Dependiendo del orden y esquema de pago, el ajuste podrá ser de hasta el 39 por ciento, de conformidad con la ley.