Megatormenta afecta a migrantes mexicanos

Mexicanos residentes en Nueva York y sus alrededores enfrentan un nuevo desafío tras la declaración de estado de emergencia en el estado ante la megatormenta invernal que azota esta región de Estados Unidos, con intensas nevadas, temperaturas extremas y alteraciones en servicios básicos y movilidad.

Autoridades recomendaron prepararse con comida, agua y combustible suficientes, revisar detectores de monóxido de carbono y evitar desplazamientos no esenciales; sin embargo, para los mexicanos que viven en diversas áreas de Nueva York, la situación se ha agravado por la política migratoria actual.

El Dato: En medio de la emergencia, migrantes mexicanos e hispanos han sido contratados por empresas para retirar nieve y hielo de calles, avenidas y accesos principales.

Mariana López, originaria de Puebla y residente en el Bronx, contó que la acumulación de nieve ha dificultado incluso salir a comprar alimentos y medicinas.

“Con la nieve en las calles, los desplazamientos son complicados y todo se tarda el doble. Hay familias que se quedaron sin luz y nos organizamos para compartir comida caliente entre vecinos”, dijo, pero a eso le suma el hecho de que “el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) no deja su cacería de migrantes”.

Eduardo Ramírez, migrante de Jalisco quien trabaja en el sector de servicios, relató que las condiciones de frío han aumentado sus gastos y preocupaciones: “El alquiler sigue ahí, pero ahora se suma comprar más leña, más comida y ver cómo cuidamos a mi hija menor en temperaturas bajo cero. No es fácil para nadie y menos cuando hay trabajadores que viven al día, y sobre todo nos da miedo que la policía migratoria no se compadezca ni de este frío para echarnos fuera”.

Familias mexicanas con niños en edad escolar comentan que la transición a clases remotas ha significado complicaciones tecnológicas y adaptación a la educación en línea, además de mantener a los menores seguros dentro de casa.

Para algunos mexicanos e inmigrantes en situación irregular o con recursos limitados, la tormenta agrava otras preocupaciones, como el acceso a servicios de salud, la seguridad laboral y el alojamiento seguro bajo condiciones extremas.

Grupos comunitarios han reportado que muchas familias recurren a centros comunitarios, iglesias o redes vecinales para acceder a alimentos, cobijo temporal o asistencia básica, ante la falta de una red de apoyo formal durante los episodios climáticos severos.

Las autoridades estatales y municipales trabajan en conjunto con brigadas de emergencia, equipos de saneamiento y centros de atención para responder a las necesidades más urgentes.

A su vez, organizaciones de apoyo a migrantes y redes comunitarias han intensificado esfuerzos para proveer abrigo, alimentos calientes y acompañamiento en español, especialmente para las personas que enfrentan la tormenta sin redes familiares en Estados Unidos.

María Pérez, originaria de Oaxaca y madre de dos niños, relató desde su apartamento en Queens cómo la tormenta ha cambiado su rutina familiar: “Desde que empezó la tormenta no hemos podido salir ni a comprar alimentos ni medicinas. La nieve es mucha y todo cuesta más, pero lo peor es ver a los niños con tanto frío y sin poder ir a la escuela”.

José y Elena García, migrantes de Guanajuato, señalaron que el frío y la interrupción de servicios les preocupa, sobre todo por sus dos abuelos que viven con ellos.

“Hay que estar pendientes de la luz, de que la calefacción no se vaya, y de mantenernos abrigados todo el tiempo. Para muchos de nosotros, los costos suben en esta época y se complica mucho más con estas tormentas”, compartió José.

Ante las temperaturas peligrosamente bajas, la ciudad de Nueva York ha activado medidas para asegurar la protección de todas las personas, incluidos los migrantes.

Las autoridades habilitaron 10 centros de calentamiento, con al menos dos por cada uno de los cinco distritos (Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island). Estos espacios ofrecen interiores seguros con calefacción, abiertos 24 horas y disponibles para cualquier persona que lo necesite durante la emergencia por frío extremo y nieve.

…Y aquí continúa el mal tiempo

Por Redacción

Aunque la tercera tormenta invernal que se desplaza sobre el norte del país se debilita gradualmente, las temperaturas continuarán siendo bajas en gran parte del territorio nacional en los siguientes días.

El fin de semana la tormenta causó nevadas y heladas con hasta -16 grados en gran parte de la frontera norte. Actualmente, el fenómeno se mueve sobre Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 30 se extenderá con características de estacionario sobre el occidente del mar Caribe, dejando de afectar México. Sin embargo, en interacción con un canal de baja presión ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes.

Para este martes se prevén temperaturas de hasta -10 grados centígrados en Chihuahua y Durango, y de -5 a 0 grados en 13 entidades del norte y centro.

Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que hasta ahora “no se ha presentado algún asunto grave” ante la tormenta invernal que azota el país, principalmente los estados norteños.

En conferencia destacó que el trabajo que realizó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para dar atención a los habitantes de las zonas altas de Chihuahua que sufrieron un apagón, pero que de forma inmediata les fue restablecido el servicio.