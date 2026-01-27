Sheinbaum aborda perspectivas económicas del país con Banxico e integrantes de la ABM.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, e integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM).

En el encuentro, al que asistió Victoria Rodríguez Ceja, se abordaron las perspectivas económicas de México de cara al inicio de año.

La reunión entre Claudia Sheinbaum y los banqueros ocurrió este martes 27 de enero del 2026 en Palacio Nacional. Con motivo del conclave, la mandataria federal publicó una serie de imágenes en la red social X.

“En Palacio Nacional nos reunimos con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, e integrantes de la Asociación de Bancos de México para conversar sobre las perspectivas económicas de nuestro país”, escribió Sheinbaum en la red social.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo la expectativa de crecimiento de México en 1.5% para México. En tanto, el Bank of America estimó que la economía mexicana crecería 1.2% en 2026, tras un débil 0.4% en 2025, impulsada principalmente por las exportaciones.

Por su parte, Banxico informó que prevé un crecimiento del PIB de 1.1% para el próximo año, mientras que el Gobierno Federal proyecta un rango entre 1.8%–2.8 por ciento.

