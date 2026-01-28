Azules le aplauden a verdes y rojos

Nos dicen que mientras varios actores de la 4T hacen piruetas y maromas por defender la unidad en tiempos de tensión política, en el PAN están celebrando lo que llaman la rebeldía del PT y del Verde Ecologista por asumir “una posición de dignidad” en la ruta legislativa que se intenta trazar para construir la reforma electoral. Y es que el dirigente del blanquiazul, Jorge Romero, celebró que los aliados de Morena “estén teniendo identidad propia”, al rechazar aspectos del proyecto con los que él y la oposición tampoco coinciden, como eliminar los pluris en la conformación del Congreso de la Unión o reducir el presupuesto a los partidos. En un saludo irónico a su adversario, el diputado petista Reginaldo Sandoval, una de las voces más críticas de la iniciativa presidencial, cuestionó las diferencias que se han manifestado al interior del oficialismo, en un proyecto que ni siquiera los aliados han podido conocer. Tsss.

