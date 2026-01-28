Lo cachan y lo queman

Vaya exhibida la que se llevó el director de Gestión del Medio Ambiente del municipio de Tlajomulco, Jalisco, Emmanuel de Jesús Arriero Gutiérrez, quien fue captado cuando estaba plácidamente recostado en su escritorio en horas laborales. Quien le tomó foto no desaprovechó la oportunidad de llevar la imagen a redes sociales, donde muy poco tardó en ser del dominio nacional. Dicen que lo registrado en las fotografías da cuenta de que estas prácticas ya son un hábito del funcionario, pues aparece en dos momentos, uno en el que está vestido con camisa verde a cuadros y otro en el que trae una de color rosa. En una está desparramado en el mobiliario y en otra hasta luce descalzo. Aunque el Ayuntamiento intentó justificar lo injustificable, al señalar que Arriero tiene una condición médica, no le quedó otra que aceptar que aquella conducta es más que inapropiada. No obstante, lejos de anunciar la separación del cargo, como muchos esperaban, sólo pidió al burócrata que no lo vuelva a hacer. Qué tal.

