¿Quién es más corrupto?

Mientras que a unos les indigna, a otros les parece un chiste que dos personajes con tantos cuestionamientos encima intercambien acusaciones o compitan por ser lo peor que le pudo pasar a la política mexicana. Nos dicen que éste es el caso del morenista Gerardo Fernández Noroña y del priista Alejandro Moreno Cárdenas. Unas fichitas, nos dicen. Ayer protagonizaron un nuevo encontronazo, ahora en redes sociales, donde el primero aludió “la hipocresía” de la oposición por criticar la adquisición de vehículos en la Corte, cuando, por ejemplo, Alito Moreno trae dos camionetas Suburban blindadas con 10 hombres armados. El líder del PRI no se pudo quedar callado y se lanzó contra Noroña con un tono todavía menos cariñoso: “Eres un sinvergüenza, un lacayo, un esbirro, una hipócrita rata corrupta. ¡Eres una p...che vergüenza!”, le respondió en su cuenta de X, donde hasta “migajero” le llamó. “Eras un gritón de cuarta y hoy eres un tapete, porque ya te dejaron sentarte en la mesa. Migajero del poder, viviendo de lo que te avientan desde arriba”, le dijo. Y pues, a ver de los dos quién gana. Uf.

TE RECOMENDAMOS: Exhibe lujos de exministros Defiende Sheinbaum austeridad y fin de privilegios en nueva Corte