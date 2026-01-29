La 4T se agarra fuerte para no soltarse

Nos dicen que, aunque pareciera que las circunstancias políticas actuales —como los vientos fuertes de la próxima reforma electoral— los están obligando a soltarse, los partidos que conforman la 4T intentan tomarse de las manos con todas sus fuerzas para no soltarse, aun cuando sólo se quedan agarrados de los deditos. Muestra de ello, analizan varios, quedó claro en la foto que se tomaron ayer la dirigente de Morena, Luisa Alcalde, y los de los partidos del Trabajo, Alberto Anaya, y Verde Ecologista, Karen Castrejón, quienes, en un pronunciamiento conjunto, acordaron mantener su coalición a pesar de las diferencias hacia los procesos electorales de 2027 y 2030. Lo que llamó la atención, comentan, es que este cierre de filas ocurrió horas después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que la iniciativa que impulsa para reconfigurar el sistema electoral no quedará a contentillo de ningún político o partido.

