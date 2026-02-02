Refuerzan rastreo de mineros

Y es en Sinaloa donde desde ayer se intensificó la búsqueda de los mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver que se desaparecieron hace semana y media en el municipio sinaloense de Concordia. El Gobierno federal, a través de la Secretaría de la Defensa que encabeza el general Ricardo Trevilla y el gobierno estatal realizan el despliegue con mil 190 efectivos. De éstos, 800 son del Ejército, 270 de Fuerzas Especiales y 100 de la Guardia Nacional, además de 20 ministeriales. El rastreo, informó el gobernador Rubén Rocha, se realiza con tres helicópteros artillados y dos aviones T6C-Texan. La presión sobre el caso ha venido creciendo luego de que familiares de los desaparecidos expresaran su temor de que fueran reclutados de manera forzada por el crimen organizado. Desde hace unos días se informó que una de las pistas que tienen es la operación de una célula de Los Chapitos en el lugar. Pendientes.

