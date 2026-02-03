Monreal no se distrae

Nos hacen saber que en la reunión plenaria de los diputados guindas, previo al inicio del periodo de sesiones, ninguno de los presentes pasó por alto un detalle: los secretarios del Gobierno federal que acudieron al encuentro, además de sostener un diálogo fluido con los legisladores reconocieron el trabajo del coordinador de la bancada, Ricardo Monreal. Es sabido que el líder de la mayoría legislativa cuenta con el respaldo de los suyos, y que regularmente las negociaciones de temas en el grupo parlamentario terminan con un cierre de filas. Esta ocasión así ocurrió: La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el canciller Juan Ramón de la Fuente; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y Marath Bolaños, de Trabajo, se sintieron como en casa. En la Cámara baja las cosas fluyen usualmente sin estridencias y es vista como acertada la conducción en la fracción morenista. Algo muy distinto a lo que ocurre en el Senado.