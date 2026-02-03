Y le siguen subiendo

Decíamos apenas ayer en este espacio que los apasionamientos iban a estar a la orden del día en el Congreso en este periodo de sesiones. Pero nos hacen ver que en el caso de los priistas hacía el senador Gerardo Fernández Noroña y viceversa, la rivalidad ya ha transitado hacia una frontalidad total, cargada de desprecio e irrespeto que ambas partes insisten en mostrarse. Ahora el dirigente nacional del tricolor le recetó al morenista una retahíla de fuertes descalificaciones luego de que el primero lo llamara “canalla” y “miserable” y advirtiera que sólo agradecimiento le debe a Adán Augusto López, quien acaba de dejar la coordinación de los senadores de Morena. “Changoleón apestoso”, “bueno para nada”, “narcopolítico de cuarta”, “arrastrado y migajero del poder”; “no tienes dignidad, no tienes honor y mucho menos valor”; “con pantaloncitos deberías decírmelo de frente, pero sales huyendo cobarde, eres un merolico en decadencia que le sale muy caro al pueblo de México”. Así los tonos del “debate”. Pendientes.