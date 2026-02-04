‘No implica gasto público’, Laura Itzel Castillo responde polémica sobre salón de belleza en Senado

La reapertura de un salón de belleza al interior del Senado de la República generó comentarios y cuestionamientos en redes sociales; sin embargo, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, defendió su operación al subrayar que no representa un privilegio ni un gasto para el erario, ya que cada senadora o senador cubre de manera personal el costo del servicio que solicita.

En declaraciones ante medios, la legisladora explicó que se trata de un espacio adaptado como apoyo para las senadoras y también para los senadores, en caso de que lo requieran, y recalcó que su existencia no es algo excepcional dentro del Poder Legislativo.

Señaló que instalaciones similares han operado históricamente tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, por lo que rechazó que se trate de un hecho irregular.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, negó que existiera alguna irregularidad en la operación del salón de belleza y sostuvo que se trata de un espacio de apoyo para legisladoras y legisladores. “Es un espacio que está adaptado para apoyo a las senadoras". pic.twitter.com/RcsV5UMkdv — Angel Gallegos (@gallegoso) February 4, 2026

“Es un espacio que está adaptado para apoyo a las senadoras y, bueno, a los senadores también si se requiere, y no es nada fuera de lo normal; existe en la Cámara de Diputados y aquí, en la Cámara de Senadores, también”, afirmó Castillo.

La presidenta de la Mesa Directiva aclaró de manera puntual que los servicios no son gratuitos y que no se pagan con recursos públicos, sino directamente por quienes los utilizan.

“Cada una de las senadoras paga el servicio que se hace”, expresó, al tiempo que reconoció el trabajo de la estilista que labora en el lugar, al que calificó como un trabajo digno y honesto.

Castillo Juárez también justificó la utilidad del espacio al señalar que las y los legisladores deben mantenerse presentables durante las sesiones, debido a que se trata de actividades públicas, con cobertura mediática y representación institucional.

Añadió que muchas senadoras provienen de distintos estados de la República y llegan a la Ciudad de México en vuelos muy tempranos, lo que dificulta que puedan arreglarse fuera del recinto antes de iniciar las jornadas legislativas.

“Todas y todos tenemos que estar bien presentados para venir a las sesiones. Hay muchas compañeras que vienen de diferentes estados y llegan muy temprano, por eso es algo muy normal”, explicó.

Finalmente, Laura Itzel Castillo insistió en que la polémica surge únicamente por el hecho de que el espacio se encuentra dentro del edificio del Senado, aunque reiteró que se trata de una práctica común y personal. “Las senadoras y los senadores que llegan a acudir, pagan por el trabajo que realiza dignamente la persona”, concluyó.

MSL