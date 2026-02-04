Un fino rayón de carrocería

Vaya troleada la que le puso la senadora priista Claudia Anaya a los diputados federales por agarrarse toda una semana de puente cuando apenas han iniciado los trabajos del nuevo periodo de sesiones. Y es que resulta que ayer en la Cámara alta se tuvo que aprobar ese descanso a quienes despachan en San Lázaro y la senadora lo planteó en los siguientes términos y con un gesto y tono muy particulares: “Consulto a la asamblea en votación económica, si se autoriza a la Cámara de Diputados para que ya no vayan a trabajar en toda la semana y se presenten hasta la próxima semana”. En seguida pasó a la votación, que fue aprobatoria, muy de trámite. “Se aprueba, presidenta”, informó Anaya. A veces los rayones de carrocería pegan más cuando son sutiles, nos comentan.

