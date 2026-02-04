Y el que ayer se incorporó como “un soldado más” de la bancada de Morena y de la 4T en el Senado fue Adán Augusto López, quien, por cierto, estuvo muy solicitado para dar entrevistas. Como lo había anticipado al anunciar su renuncia a la coordinación de la fracción guinda en la Cámara alta, insistió en que apoyará a los candidatos de su partido, en particular, nos comentan, expresó su apoyo a la legisladora Andrea Chávez, quien considera que será candidata y además ganará las elecciones en Chihuahua el próximo año: “Todas las encuestas la colocan como la favorita, además ya se merece Chihuahua un buen gobierno”, declaró el tabasqueño. También se apuró a descartar las versiones que lo colocan cerca de una eventual postulación a algún cargo de Andy López Beltrán. “Ahora voy a dedicarme a ayudar a los compañeros del movimiento. Uno debe entender cuándo debe uno de pasar a retiro, ahora yo creo que puedo ayudar mucho al movimiento y lo voy a hacer”.

