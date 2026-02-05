Cruzada contra la extorsión

Dicen que también en la Fiscalía General de la República comenzaron a movilizar esfuerzos que ya están en marcha en otras instancias, como la Defensa o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para atajar las extorsiones en el país, uno de los delitos de alto impacto que más batalla han dado en los indicadores nacionales. Ayer, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, reunió a representantes de las fiscalías estatales para llamarlos a cerrar filas y que, desde el ámbito de sus competencias, se priorice el combate a este cáncer que tanto ha azotado a los mexicanos, en particular a quienes están al frente de un negocio. “Debemos reconocer con claridad que la extorsión no se enfrenta de manera aislada, no lo podemos hacer. Este fenómeno delictivo rebasa fronteras municipales, estatales y muchas veces nacionales”, dijo la fiscal, quien también pidió a sus pares de las entidades tomarse en serio su trabajo emprender planes con perspectivas modernas y herramientas de inteligencia que reflejen resultados tan pronto como sea posible. Ahí el dato.