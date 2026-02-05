Entregan 125 condecoraciones a personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional

Autoridades federales entregaron 125 condecoraciones a integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional durante la Ceremonia de Imposición de Condecoraciones al Mérito Técnico, Facultativo, Docente y de la Legión de Honor, realizada en las instalaciones del Antiguo Colegio Militar.

En representación de la Secretaría de la Defensa Nacional, mandos militares informaron que se otorgaron seis condecoraciones al Mérito Técnico, 10 al Mérito Facultativo, 26 al Mérito Docente, 78 de la Legión de Honor y cinco menciones honoríficas, en reconocimiento a trayectorias de hasta 30 años de servicio y aportaciones relevantes en tareas educativas, operativas y de formación institucional.

Durante el acto, el general Pedro Mandujano Balbuena, en representación del personal condecorado, afirmó que estos reconocimientos “son resultado de años de dedicación, lealtad y compromiso institucional”, y subrayó que representan un estímulo para seguir enfrentando los retos con profesionalismo, respeto a los derechos humanos y servicio permanente a la patria.

Mandos de Defensa y Marina señalaron que la profesionalización, la investigación y la educación militar son pilares para responder a las demandas de seguridad y servicio que requiere la sociedad mexicana.

Al evento asistieron subsecretarios de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, así como altos mandos, oficiales, personal en activo y familiares de los galardonados.

