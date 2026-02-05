Secretaría de Marina informa arresto de ‘El Nido’ y ‘El Santa’, en Sonora

Acción de Seguridad de la Secretaría de Marina en Sonora.

También se precisó el arresto de un tercer delincuente

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informaron que derivado de labores de inteligencia naval y operaciones especiales, se logró detener a Rubén Orlando “N”, alias “El Nido”, de nacionalidad estadounidense/mexicana, identificado como presunto líder de una célula delictiva dedicada al tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, también buscado por la DEA.

Asimismo, fue detenido José Raúl “S”, alias “El Santa”, señalado como segundo al mando de dicha célula, y José Román “S”, presunto integrante de la misma estructura criminal, la cual opera en la región de Nogales, Sonora.

Detallaron que durante las diligencias, se aseguraron: un arma larga abastecida, 61 cartuchos útiles, cuatro cargadores y 72 tabletas de fentanilo.

Las autoridades informaron que, estas detenciones se realizaron en el marco de las acciones para mantener la paz y el orden en el estado de Sonora, personal naval, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, fueron asegurados cinco vehículos, 15 teléfonos celulares, 12 equipos de cómputo y diversa documentación de carácter financiero y administrativo, indicios presuntamente relacionados con las actividades ilícitas de dicha célula delictiva. Además, se aseguraron tres inmuebles.

Detallaron que, las personas detenidas y los efectos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con el fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

