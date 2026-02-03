Secretaría de Marina erradica plantío de marihuana en Sinaloa

Elementos de la Secretaría de Marina localizaron y destruyeron un plantío de marihuana en el municipio de Cruz de Elota, Sinaloa, durante recorridos terrestres realizados en coordinación con la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con información oficial, el cultivo tenía una extensión aproximada de 100 metros de largo por 50 de ancho y albergaba alrededor de 20 mil plantas, con un peso estimado de cuatro toneladas. La erradicación se efectuó en el sitio tras su hallazgo.

La dependencia señaló que este tipo de operativos forma parte de las acciones permanentes de vigilancia y reconocimiento en la entidad, orientadas a detectar y eliminar cultivos ilícitos.

Añadió que con estas labores se busca debilitar las capacidades de los grupos delictivos, impedir la distribución y comercialización de drogas y evitar que estas sustancias lleguen a la población, especialmente a jóvenes.

EN DIFERENTES ACCIONES EN SINALOA, SE DETUVO A 16 PERSONAS Y SE ASEGURARON ARMAS, DROGA Y VEHÍCULOShttps://t.co/Oo58hGbnst pic.twitter.com/EL3tf0rHhS — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 3, 2026

Además, el Gabinete de Seguridad informó que en el estado se detuvieron a 16 personas, aseguraron armas de fuego, dosis de droga y vehículos, y se inhabilitaron cuatro áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetaminas.

En Culiacán, agentes de seguridad atendieron un reporte sobre la presencia de sujetos armados en la colonia Hacienda del Valle, al llegar al sitio, detuvieron a tres personas en posesión de armas de fuego, al ampliar los recorridos de seguridad detuvieron a tres personas más, relacionadas con una célula delictiva. En estas acciones se aseguraron cinco armas largas, tres armas cortas, 24 cargadores, 697 cartuchos, un lanzagranadas y dos vehículos.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso trabajar para detener a personas que afectan la paz y seguridad de los habitantes de Sinaloa”, se expresó en el comunicado.

