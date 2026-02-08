Mantenimiento en la app de BBVA HOY 8 de febrero: te contamos qué pasó

Durante las primeras horas de este domingo, usuarios de BBVA México expresaron en redes sociales que no se les permitía realizar pagos ni transferencias desde la aplicación móvil del banco. Mientras algunos pensaban que se trataba de una falla general del sistema, otros se preguntaban si el servicio había sido suspendido sin previo aviso.

La confusión creció, aunque la propia institución bancaria ya había aclarado el origen de la interrupción temporal. En La Razón te contamos qué paso exactamente.

Mantenimiento de app BBVA

BBVA informó que la limitación en su aplicación móvil se debió a labores de mantenimiento programadas entre las 00:00 y las 06:00 horas, tiempo del centro de México. Durante ese periodo, los usuarios únicamente pudieron consultar saldos y movimientos, mientras que operaciones como transferencias, pagos y otras gestiones digitales permanecieron inhabilitadas.

Estos trabajos se suelen realizar de forma periódica para mejorar el funcionamiento y la seguridad de la plataforma, y que se eligió la madrugada por ser el horario con menor actividad financiera, con el fin de reducir afectaciones a los clientes.

Por esta razón siempre se recomienda anticipar operaciones importantes y estar pendiente de las redes sociales y avisos de nuestros bancos, para sí tener en cuenta el momento del inicio de este tipo de mantenimientos.

Una vez concluidos los ajustes técnicos, el servicio fue restablecido con normalidad durante la mañana del domingo, por lo que actualmente la aplicación de BBVA ya funciona de manera habitual.

Este tipo de actualizaciones forman parte de los procesos de modernización digital de las instituciones financieras, que buscan ofrecer mayor estabilidad y protección en las operaciones electrónicas.

