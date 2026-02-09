Mensaje a Morena desde Zacatecas

Como se tenía previsto, Saúl Monreal realizó ayer una asamblea con simpatizantes en la que refrendó que sigue en la intención de postularse a la gubernatura de Zacatecas. Un mensaje directo a Morena, partido al que los candados antinepotismo le impiden postularse para relevar a su hermano David en el Ejecutivo estatal. El caso es que el senador pidió, durante el evento, que su mensaje se escuchara recio y fuerte: “Yo voy hasta donde ustedes quieren que vaya, que no haya temores, porque no hay ni debe haber ningún lineamiento ni estatuto que esté por encima de la voluntad del pueblo. Por eso, hoy les respondo con claridad: vamos a agotar el proceso interno del partido”. Nos dicen que eso quiere decir que seguirá alimentando sus estructuras para que su candidatura pueda ser apreciada por Morena, pero también por las distintas fuerzas políticas que lo podrían arropar, dado que al hacerlo, además del gobierno les podría acarrear espacios legislativos y financiamiento. El mensaje es un apretón al guinda, nos insisten.

