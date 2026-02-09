Señales de acuerdo en SLP

Y nos piden no perder de vista la buena relación que hay entre los gobiernos federal y el estatal de San Luis Potosí. Y es que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona recibió a la Presidenta Claudia Sheinbaum el pasado fin de semana para inaugurar la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y resulta que tanto en el evento como tras bambalinas entre ambos hubo señales positivas de entendimiento y de acuerdos para fortalecer la unidad en el 2027, redoblar esfuerzos para que los programas y obras de alto impacto en la entidad potosina se concreten, como son las nuevas carreteras y el aeropuerto huasteco, además del tren Querétaro-SLP. Por lo pronto, y dado que ha habido buenos resultados en materia de educación superior, uno de los puntos prioritarios en los que habrá importantes esfuerzos conjuntos tiene que ver con impulsar una segunda universidad en Tamazunchale.

