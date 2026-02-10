Al 20%, modernización del Sistema Cutzamala

Vista de una de las presas del Sistema Cutzamala, ayer.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), lleva a cabo la modernización integral del Sistema Cutzamala, infraestructura que abastece de agua potable a aproximadamente cinco millones de personas en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Citlalli Elizabeth Peraza Camacho, directora general del OCAVM, presentó durante un recorrido por las instalaciones los avances del proyecto de actualización tecnológica, el más importante en 25 años. El sistema ha operado de manera ininterrumpida durante 43 años, mientras que la vida útil normal de un equipo de bombeo es de 15 a 20 años, lo que hizo necesaria esta intervención.

El Dato: El Cutzamala cuenta con un almacenamiento del 86.3%, lo que permite garantizar el abasto de agua potable por al menos 2 años para la ZMVM, informó la Conagua.

El proyecto incluye la sustitución completa del sistema de control supervisorio (SCADA) instalado hace dos décadas, así como el reemplazo de equipos de bombeo que han excedido su vida útil.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Marcha de la Lealtad

“Cualquier teléfono celular actual es más potente que las computadoras con las que operamos desde hace 25 años. Aun así, el sistema ha funcionado sin interrupciones, pero llegó el momento de modernizarlo sin detener la operación”, explicó Peraza durante la visita.

La primera fase de modernización registra un avance del 20 por ciento y está programada para concluir este año, incluyendo válvulas, rotores y equipos de bombeo. La sustitución completa de equipos se prevé termine a finales de 2027.

El sistema de monitoreo satelital ya opera en las presas Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque. A través de pantallas en el centro de control es posible visualizar en tiempo real las instalaciones, intensidad de lluvia, temperatura, humedad, presión atmosférica, radiación solar, niveles de almacenamiento y caudales.

La meta es que esta información pueda consultarse desde dispositivos móviles, permitiendo el monitoreo y control remoto las 24 horas del día.

El Sistema Cutzamala opera con 75 kilómetros de fibra óptica exclusiva, 35 equipos de bombeo, seis subestaciones eléctricas y un consumo energético de aproximadamente 300 millones de pesos anuales. Como cliente prioritario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con una confiabilidad en el suministro eléctrico del 99.9 por ciento.

En la planta potabilizadora, el proceso de desinfección del agua se realiza mediante equipos que calientan cloro líquido a baño maría hasta convertirlo en gas, el cual se dosifica de forma controlada a través de seis canales de tratamiento. El sistema cuenta con equipos de respaldo que permiten realizar mantenimiento preventivo sin interrumpir el suministro.

Según las autoridades, los datos muestran un alza significativa en el suministro. El sistema pasó de proporcionar seis metros cúbicos en 2024 a 14.6 actualmente.

Antes del año 2000, el Sistema Cutzamala registraba alrededor de 60 interrupciones anuales por fallas en los sistemas de control y comunicación. Con la modernización actual se proyecta alcanzar una confiabilidad operativa del 99 por ciento.

Peraza Camacho informó que el suministro está garantizado para los próximos años, beneficiando a municipios del Estado de México y alcaldías de la Ciudad de México. La nueva plataforma tecnológica tendrá una vida útil proyectada de 10 años con capacidad de actualización continua.

La inversión en esta primera fase representa el esfuerzo del Gobierno federal por mantener uno de los sistemas de abastecimiento de agua más importantes de América Latina en condiciones óptimas de operación. El proyecto busca asegurar la continuidad del servicio y evitar situaciones de desabasto como las registradas en 2024.