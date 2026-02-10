Senador pide no excluirlo de la contienda zacatecana

Saúl Monreal Ávila solicitó que el parentesco que mantiene con el gobernador de Zacatecas, David Monreal, así como con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, no sea utilizado como argumento para excluirlo de la contienda electoral en esa entidad rumbo a 2027.

El posicionamiento ocurre después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum subrayara públicamente que, además de su juventud política, existe ya un marco legal que impide la herencia de cargos públicos entre familiares, en referencia directa a las reformas impulsadas por Morena para frenar el nepotismo electoral.

6 años debe esperar Saúl para ocupar el cargo

Lejos de alinearse de manera plena con el mensaje presidencial, Saúl Monreal respondió que está dispuesto a esperar otros seis años para buscar una candidatura, pero advirtió que no aceptará vetos anticipados desde las dirigencias partidistas.

“Otros seis años me puedo esperar, no tengo inconveniente. Lo que sí es que las dirigencias no nos excluyan por el parentesco”, declaró.

El debate se inscribe en el contexto de la reforma constitucional y legal contra el nepotismo electoral promovida por Morena y sus aliados, que busca impedir que familiares directos sucedan de manera inmediata a gobernadores, presidentes municipales y otros cargos ejecutivos de elección popular.

La reforma establece candados para evitar la transmisión del poder dentro de una misma familia, una práctica que ha sido duramente criticada por el propio oficialismo como parte de los vicios del viejo sistema político. No obstante, su aplicación ha generado tensiones internas en estados donde grupos políticos familiares mantienen control territorial, como ocurre en Zacatecas.

Aunque la legislación apunta a impedir sucesiones directas, la interpretación política y partidista de los estatutos ha abierto un área gris, especialmente cuando las aspiraciones se proyectan a mediano plazo, como el proceso electoral de 2027.

El domingo previo, Saúl Monreal afirmó que los estatutos nacionales de Morena no pueden colocarse por encima de la decisión del pueblo, en una declaración que contrasta con el discurso presidencial de respeto estricto a la ley y a las reglas internas.

