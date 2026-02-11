Doña Layda, al buen entendedor…

Nos comentan que no podemos pasar desapercibido uno de los cambios recientes que anunció la Cancillería en una de las representaciones diplomáticas de México. Ayer, en un comunicado, se informó la designación presidencial de Ana Luisa Vallejo como nueva embajadora de Belice y de Luz Elena Baños —quien no hace mucho defendió los intereses del país ante la Organización de Estados Americanos— como representante en Guatemala. Este último relevo, nos hacen ver, resulta llamativo al significar la remoción de Romeo Ruiz Armento, pareja de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Aunque unos piden no pensar mal ni ver moros con tranchetes, otros dicen que es imposible no hacerlo, después de que la mandataria estatal ha sido centro de controversia por acusaciones de persecución política contra opositores y hasta de los miembros de su propio partido, al grado de que algunos legisladores de su movimiento, como Ricardo Monreal, le han pedido no contaminar la imagen de la 4T. Ahí el dato.

