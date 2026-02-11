IMSS reporta alta protección contra el sarampión y refuerza esquema de vacunación

Autoridades federales y capitalinas urgen a vacunarse ante crecientes contagios de sarampión.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, presentó los resultados de seroprevalencia sobre inmunidad contra el sarampión derivados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), los cuales incluyeron 12 mil visitas domiciliarias y la toma de más de 3 mil muestras de sangre.

Durante la presentación, el titular del Seguro Social explicó que estos datos permiten conocer con mayor precisión el nivel de protección de la población frente a esta enfermedad altamente contagiosa, así como identificar áreas de oportunidad para fortalecer las estrategias de vacunación.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, ayer, en conferencia. ı Foto: Especial

Robledo destacó la relevancia de completar los esquemas de inmunización, al señalar que la primera dosis de la vacuna contra el sarampión ofrece una protección de hasta 95 por ciento, mientras que la segunda eleva la inmunidad hasta 99 por ciento.

“El completar el esquema es fundamental no sólo para proteger a niñas y niños, sino también para reducir el riesgo de brotes en adolescentes y adultos jóvenes”, enfatizó.

El funcionario subrayó que el nuevo esquema de vacunación impulsado por el IMSS busca cerrar brechas de cobertura, reforzar la aplicación oportuna de la segunda dosis y garantizar una protección comunitaria más sólida.

Vacunación contra el sarampión en la Ciudad de México. ı Foto: David Patricio / La Razón

Asimismo, reiteró que la vacunación es una de las intervenciones de salud pública más efectivas y seguras, y llamó a madres, padres y personas cuidadoras a verificar las cartillas de vacunación y acudir a las unidades médicas para completar esquemas pendientes.

Con estos resultados, el IMSS fortalece la vigilancia epidemiológica y las acciones preventivas para evitar la reaparición de enfermedades prevenibles por vacunación, como el sarampión.

