Ronald Johnson destaca colaboración de México y EU tras aseguramiento de 188 bultos de droga en Colima.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, destacó este jueves la colaboración entre ambos gobiernos tras un operativo exitoso contra el narcotráfico, señalando que el aseguramiento logrado es resultado directo del intercambio de información y la coordinación binacional.

En su declaración, Johnson subrayó que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum, la alianza entre México y Estados Unidos está produciendo resultados concretos en la lucha contra las redes criminales.

“Cuanto más estrechamente trabajemos juntos, con mayor eficacia podremos desmantelar las redes criminales y proteger a nuestras comunidades en ambos lados de la frontera”, afirmó el diplomático.

Este aseguramiento - posible gracias a la coordinación 🇺🇸🇲🇽 y al intercambio de información - demuestra lo que puede lograrse mediante una colaboración sólida. Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump y de la presidenta @Claudiashein, nuestra alianza está dando resultados… https://t.co/zq4g2A3f5d — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) February 12, 2026

Fue el pasado miércoles cuando la Marina reportó que gracias a labores en conjunto con las autoridades de EU, aseguraron aproximadamente 188 bultos de cocaína, al oeste de la Isla Clarión, en los límites de Colima.

“Este aseguramiento derivó del intercambio de información con la Guardia Costera de EE.UU. y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur” aseguró la dependencia mediante redes sociales.

El mensaje del embajador Ronald D. Johnson refuerza la narrativa de una relación bilateral funcional en materia de seguridad, en un momento en que la agenda México-EU enfrenta tensiones en otros frentes como aranceles y migración.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR