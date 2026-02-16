Indignación por mineros

Nos cuentan que en media docena de entidades con vocación minera este fin de semana se efectuaron acciones de protesta por el secuestro de 10 mineros en Sinaloa, de los cuales hasta el momento cinco han sido hallados sin vida. Las manifestaciones fueron desde expresiones en videos que se subieron a las redes, como en el caso de una empresa en Sonora, hasta movilizaciones activas en calles como en Taxco, donde se exigió seguridad para los integrantes del gremio, como una demanda general. “La minería es nuestro trabajo. Volver a casa es nuestro derecho”, señalaron. Aunque también se sumaron algunas exigencias específicas tanto al gobierno como a las empresas que los contratan. Sobre estas últimas, integrantes del sindicato minero han pedido que a las familias de las víctimas se les pueda dar una indemnización, además de becas a los hijos y que se aumente la presión para el esclarecimiento de los hechos y se conozca el destino de los mineros que siguen en calidad de desaparecidos.

