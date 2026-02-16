Karime, la otra cara

Con la novedad de que Javier Duarte, quien aparentemente ya tenía un pie fuera de la cárcel, ahora enfrentará un nuevo proceso por presunto desvío de recursos del erario. Sin embargo, quien vuelve a salir bien librada es su exesposa, Karime Macías. Esto porque en Reino Unido no sólo se rechazó su extradición, sino que obtuvo asilo, lo que frena legalmente su entrega a México por la acusación de fraude por 112 millones de pesos del DIF de Veracruz. El fallo se sustentó en argumentos de la defensa sobre presuntas irregularidades en el proceso y la posible prescripción del delito, factores que pesaron ante tribunales británicos para detener el procedimiento de entrega, más allá de los mantras que, se ha señalado, recitaba de que merecía abundancia. Aunque las autoridades mexicanas sostienen que el caso no está cerrado, el episodio ya es interpretado como un revés jurídico internacional, pues mientras Duarte de Ochoa acumula causas en el país, el proceso contra Macías permanece detenido del otro lado del Atlántico.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Le darán las gracias