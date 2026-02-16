Como no ocurre en la mayoría de los casos controversiales, esta vez sí hay datos claros de que hay posturas divididas entre integrantes relevantes de la 4T en torno a la salida de Marx Arriaga de la Dirección de Materiales Educativos de la SEP. Bueno, si la salida finalmente se concreta. Porque hasta ayer existía el riesgo de que el movimiento del exfuncionario se convirtiera en una especie de movimiento de ocupación de las oficinas en las que despachaba. Ya se informó, por lo pronto, que se revisará el proceso que al final no fue bien llevado y que dio pie a que Arriaga hiciera una transmisión en vivo y se victimizara a la voz de “hagamos el teatro completo”. Y es previsible que se haga un reconocimiento al trabajo que hizo con la primera edición de los libros. O sea, ahora sí le darán las gracias y a otra cosa, mariposa. Aunque no hay que descartar, como dicen los analistas del ramo, que ya desde fuera aproveche las redes políticas que su cargo le permitieron construir y empiece a bombardear los ajustes que se hagan al trabajo, que, ha quedado claro, no quiere que nadie más toque. En fin.

