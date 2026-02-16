¿Y el SNTE?

Y donde hasta ahora han guardado silencio sobre el escándalo que se produjo por el cese de Marx Arriaga, es en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Llama la atención, nos comentan, que no haya hasta ahora un cierre de filas sobre la decisión tomada en la Secretaría de Educación Pública sobre la destitución de quien, es sabido, se considera como el depositario único del espíritu de la llamada Nueva Escuela Mexicana y los Libros de Texto Gratuitos. Voces del magisterio han hecho notar los problemas que aún padecen para entender y aplicar la nueva política educativa, uno de los elementos que abonaría a respaldar la salida de Arriaga. Bueno, también su negativa a moverle una sola coma a los materiales educativos. A últimas fechas, nos dicen, las apariciones del dirigente del magisterio han sido para dar cuenta de cómo miles y miles de profesores se están sumando a Morena. A ver si, con el inicio de semana, como se dice ahora, rompe el silencio.

