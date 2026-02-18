› Diputada VIP

Y otra que se suma a la extensa lista de políticos que recurren al charolazo y quedan evidenciados en las redes sociales, de las que es muy difícil escapar, fue la diputada local de Morena Victoria Gutiérrez Pérez, quien acaparó el foco en el tradicional Carnaval de Veracruz. Ahí tienen que la legisladora pensó que por ser quien es podía ingresar sin boleto a la zona de gradas VIP; sin embargo, nos dicen, Gutiérrez Pérez se topó de frente con su ingenuidad, cuando el personal de logística le impidió el paso. Ante la negativa, la diputada amagó a quienes se atrevieron a rechazarla con llevarlos ante el paredón del Congreso veracruzano. “¡Tómale foto a todos!”, ordenó la legisladora a su equipo, dicen, en un intento de amedrentar a la gente que sólo hacía su trabajo. El altercado, desde luego, no demoró en escalar al terreno de Internet, donde los cibernautas tampoco tardaron en encontrar en su trayectoria escándalos virales, pues esta misma mujer saltó a la fama de las redes, el año pasado, por proponer en tribuna el envío de café veracruzano a Marte. ¡Caray!