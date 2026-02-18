IEM interviene: Ordena a Noroña retirar contenido contra presidenta municipal de Uruapan

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) dictó medidas cautelares contra el senador Gerardo Fernández Noroña, a quien ordenó eliminar publicaciones difundidas en redes sociales en las que se refiere a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, al considerar que podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género.

La determinación fue dada a conocer este 18 de febrero de 2026 por la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Uruapan, representación legal de la alcaldesa, luego de que la autoridad electoral local admitiera un Procedimiento Especial Sancionador derivado de una denuncia presentada por la edil.

De acuerdo con la resolución, el legislador debe retirar o editar, en un plazo máximo de 24 horas, los videos publicados el 25 de noviembre de 2025 en los que realiza señalamientos contra la presidenta municipal. Asimismo, el IEM le ordenó abstenerse de efectuar actos de intimidación, hostigamiento o molestia —directos o indirectos— hacia la funcionaria.

La autoridad electoral consideró que, de manera preliminar, las expresiones denunciadas podrían encuadrar en violencia política contra las mujeres en razón de género, figura prevista en la legislación electoral mexicana para proteger a funcionarias y candidatas en el ejercicio de sus derechos político-electorales.

El ayuntamiento de Uruapan sostuvo que las expresiones difundidas no constituyen únicamente crítica política, sino que incluyen descalificaciones con un componente de género que podrían afectar el ejercicio del cargo público de la alcaldesa.

Las medidas ordenadas por el IEM tienen carácter cautelar, por lo que no representan una resolución definitiva sobre el fondo del asunto. El procedimiento continuará su curso y posteriormente la autoridad jurisdiccional electoral deberá determinar si se acredita o no la violencia política de género.

Grecia Quiroz es la actual presidenta municipal de Uruapan. El caso ha cobrado relevancia al involucrar a un senador de la República y activar los mecanismos electorales de protección frente a la violencia política contra mujeres en cargos públicos.

En caso de que la conducta sea confirmada por la instancia correspondiente, la legislación electoral prevé sanciones que pueden ir desde amonestaciones y multas hasta la inscripción en el registro nacional de personas sancionadas por violencia política en razón de género. Mientras tanto, el IEM únicamente ordenó la eliminación del contenido y la suspensión de cualquier conducta que pudiera vulnerar los derechos político-electorales de la alcaldesa.

