Sheinbaum anuncia reforma para eliminar privilegios en pensiones millonarias

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles que presentará una reforma constitucional, cuyo fin será eliminar pensiones suntuosas, tras encontrarse casos en donde personas que ocuparon cargos por poco tiempo, hoy llegan a recibir montos hasta por un millón de pesos mensuales.

“Vamos a presentar una reforma constitucional para eliminar privilegios en pensiones millonarias… de exfuncionarios de confianza de distintas instituciones del gobierno federal", dijo Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional.

Se estima que esto derivará en un ahorro de cinco mil millones de pesos al mes, los cuales serán destinados a programas sociales.

Para ello se modificará el Artículo 127 Constitucional, para establecer que las pensiones de quienes fueron altos mandos no podrán exceder el 50 por ciento de las remuneraciones que percibe quien ocupe el cargo en la Presidencia de la República.

La consejera jurídica, Esthela Damián, mencionó que la reforma será enviada el próximo lunes al Senado de la República.

De esta manera, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que cuando ella se retire del cargo que ocupa, el monto máximo de su pensión será de 30 mil pesos.

Al exponer ejemplos del panorama actual, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, mencionó que hay un padrón de jubilados de la extinta Luz y Fuerza del Centro, con 14 mil 73 extrabajadores por los que se pagan más de 28 mil millones de pesos en pensiones, representando la instancia más costosa para el erario público.

También se encontraron observaciones dentro de Pemex, donde hay 22 mil 316 personas jubiladas pertenecientes al régimen de confianza, por los cuales se paga un monto anual de 24 mil 844 millones de pesos.

En promedio, reciben 39 veces más que la pensión que recibe el promedio nacional.

La misma situación se encontró en CFE, con 54 mil ocho jubilados, donde incluso hay quienes reciben más de lo que se le paga a la Presidenta. En suma, se destinan 40 mil 950 millones para el pago de las pensiones.

También hay observaciones para Nafin, con mil 449 jubilados; Banobras, con mil 521 personas, por quienes se destinan más de mil millones de pesos anuales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que esto vulnere el principio de no retroactividad, es decir, que quienes reciben la pensión reclamen que a ellos no se les puede aplicar esta reforma porque iniciaron a recibir su pensión antes de la misma.

También aseguró que esto sólo será aplicable a quienes ocuparon altos cargos, mas no a quienes formaron parte de contratos colectivos.

“Es decir, exfuncionarios de altos mandos que en la actualidad están recibiendo pensiones onerosas a partir de la aprobación de la reforma recibirán la mitad del ingreso del titular o la titular del ejecutivo federal, o sea, la presidenta o el presidente”, dijo.

