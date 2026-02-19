Con melón o con sandía

Dicen que el proceso electoral del próximo año en el norte del país está tomando un rumbo muy extraño, algunos comentan que, por ejemplo, en Movimiento Ciudadano —aunque ellos digan que son estrategas— la decisión para nombrar candidatos parece estar regida por el azar: un volado. Es el caso del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, al que se le ha visto deshojando la margarita después de que el dirigente del partido naranja, Jorge Álvarez Máynez, dijera que puede ser candidato tanto en Nuevo León como en Sonora. Ayer, el hijo del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta comentó en una entrevista radiofónica que —aunque hoy vive momentos de indecisión— sí está seguro de que buscará una gubernatura en 2027. Por ahí los vientos regios advierten que la decisión de Colosio dependerá de varios factores, pero una de las que más pesan es si Mariana Rodríguez, a quien siguen viendo como fuerte activo naranja, va o no va por la sucesión en ese estado. Pendientes.

TE RECOMENDAMOS: