¿Se acabó el debate por la estética del Senado?

Para el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ignacio Mier, el asunto de la polémica estética ubicada en las instalaciones de la Cámara alta ya debería estar muerto. Él mismo se aseguró de dar carpetazo, cerrar el salón de belleza y almacenar sus muebles; sin embargo, la senadora —también de Morena— Malú Mícher consideró que el tema todavía da para mucho más, de modo que vio oportuno externar su opinión. “Lo que quiero es que un tema que tiene que ver un poco con la misoginia, con el patriarcado, no le demos gusto”, dijo la legisladora. “Las mujeres tenemos derecho a arreglarnos y, si es un servicio que no nada más se daba a las senadoras, sino también había (otras) personas que lo utilizaban, que se regule y ya. No pasa nada. Pero: se cierra un salón de belleza. ¡Válgame Dios!”, agregó Mícher, quien insistió en que aquello de ninguna manera era un lujo sino, más bien, una necesidad.

