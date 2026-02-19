Sheinbaum encabeza aniversario del Ejército; destaca papel en la defensa de la soberanía

Durante la ceremonia por el 113 aniversario del Ejército Mexicano, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las Fuerzas Armadas son garantía de que México mantenga su independencia y tome decisiones sin imposiciones externas.

En su mensaje Claudia Sheinbaum Pardo recordó que la institución surgió tras la ruptura del orden constitucional en 1913, cuando el movimiento encabezado por Venustiano Carranza convocó al pueblo a restablecer la legalidad luego del asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez.

Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que el Ejército no fue creado para proteger privilegios, sino para garantizar que el poder resida en la ciudadanía, y sostuvo que, ante un contexto internacional complejo, las Fuerzas Armadas permiten que México decida su destino sin imposiciones externas.

Claudia Sheinbaum Pardo también destacó su participación en tareas de seguridad pública, atención a desastres naturales y construcción de infraestructura estratégica, así como el incremento de mujeres en cargos operativos y de mando. Señaló que el patriotismo militar se refleja en la disciplina cotidiana y en el servicio a la población.

Posteriormente, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, realizó un recuento histórico de la institución desde los Tratados de Teoloyucan hasta su profesionalización y modernización.

Resaltó la consolidación del sistema educativo militar y la aplicación del Plan DN-III-E desde 1966 para auxiliar a la población en desastres y misiones de ayuda humanitaria internacional.

En materia de seguridad, informó que en coordinación con la Guardia Nacional se han logrado miles de detenciones, aseguramiento de armas y drogas, así como la localización de laboratorios clandestinos. También destacó la transferencia de equipo, instalaciones y mandos militares para fortalecer esa corporación.

