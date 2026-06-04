Vinculan a proceso a ocho presuntos integrantes de la red de factureras ‘Del Caballito’

Procesan a supuestos líderes y operadores de red de facturación falsa

Ocho presuntos integrantes de la red “Del Caballito” quedaron sujetos a proceso por su probable participación en la expedición de comprobantes fiscales falsos, tras una investigación federal por delitos fiscales y financieros.

Un juez de control vinculó a proceso a Maikol “N”, Salvador “N”, Laura “N”, Luis Alejandro “N”, Manuel Alejandro “N”, Elda Leticia “N”, Montserrat Viridiana “N” y Lilia Eréndira “N”. Además, ratificó la prisión preventiva oficiosa contra todos los imputados y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Tras la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Ministerio Público Federal presentó datos de prueba contra los imputados, luego de que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

#EnVivo Conferencia de prensa encabezada por el Dr. @UlisesLaraLopez, vocero de la Fiscalía, para informar sobre el seguimiento a la investigación llevada a cabo por la FGR que permitió el desmantelamiento de la Red Delictiva “Del Caballito”, dedicada al lavado de dinero y la… — FGR México (@FGRMexico) June 2, 2026

La institución federal identificó a los procesados como probables integrantes de una organización dedicada a la emisión de comprobantes fiscales falsos y a operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según la FGR, Lasso Cervantes y Villaseñor López solo los posibles líderes de este grupo de factureros.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal.

En las diligencias también participaron el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria.

De acuerdo a la información oficial, decenas de cateos en Jalisco, Colima, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán permitieron cumplir las órdenes de aprehensión contra los ocho señalados.

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MSL