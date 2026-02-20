Muy comentada ha sido la demostración de lealtad política que expresó el líder de los diputados de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, a la Presidenta Claudia Sheinbaum. En medio de tanta incertidumbre y navegando en las aguas oscuras de la especulación por la reforma electoral que se viene, Monreal Ávila dijo que pase lo que pase y venga como venga la iniciativa que presentará la Jefa de Estado el próximo martes, él se asegurará que todas y todos los legisladores guindas se cuadren con el dictamen y lo voten favorablemente. “Como venga la iniciativa, la vamos a respaldar unánimemente en Morena”, garantizó el zacatecano. Incluso, nos hacen ver, después de que un día antes declaró que se le haría muy difícil conseguir el consenso con los aliados de la 4T —PT y Verde—, ayer rectificó, dijo que en política no hay que cansarse y ofreció redoblar los esfuerzos para convencer a estas fuerzas partidistas para que también cierren filas. Ahí el dato.

