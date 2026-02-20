El diputado más famoso de México

Algunos dicen que hubiera sido mejor que ya no le moviera. Sergio Mayer, actor y hoy diputado con licencia, causó indignación por dejar sus responsabilidades legislativas en un momento clave para el Congreso, con tal de participar en un reality show en Estados Unidos. Ayer, el exintegrante de Garibaldi, en un intento por justificarse, terminó enredado entre sus propias palabras. A través de un video, Mayer dijo que, si aceptó formar parte del programa La casa de los famosos de la cadena Telemundo, fue precisamente porque él quiere usar ese espacio tan vistoso para destacar la importancia de los mexicanos en ese país. “A través de los reality shows y redes sociales podemos mandar mensajes concretos y contundentes sobre la importancia de la cultura latina”. Ah, bueno, y uno tan mal pensado. Quizá por eso, nos comentan, en las benditas redes insisten: que voten por él, no importa que gane, el chiste es que salga hasta el último. ¡Cómo son!

