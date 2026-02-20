Grecia 1 - Noroña 0

Y a otro que le cayó la ley fue a Gerardo Fernández Noroña. El senador morenista, desde hace un buen rato, no ha querido soltar con sus críticas a la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz. Así que tras las denuncias que presentó la edil por lo que ella ha considerado como agravios, al legislador le llegó una orden del Instituto Electoral de Michoacán de eliminar de sus redes sociales los videos, los comentarios o cualquier contenido en el que se ha referido a la alcaldesa, a quien incluso ha llamado fascista y partidaria de la ultraderecha. Según el órgano electoral local, éstos y otros calificativos incurren en violencia política de género. Como era de esperarse, el senador respondió a la orden con una carta en la que negó que él llegara a incurrir en prácticas que molestaran, hostigaran o intimidaran a Quiroz, pues lo único que ha hecho, aseguró, es ejercer su derecho a debatir y criticar a las personas que ocupan un cargo público, por lo que seguirá haciéndolo. ¿Qué tal?

