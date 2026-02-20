Revés judicial a la Maestra

Quien está en serios apuros con el fisco es la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, pues después de que quemó hasta el último cartucho para evitar un pago millonario al Servicio de Administración Tributaria, ninguno de los recursos legales que interpuso su equipo legal le fue suficiente. Vamos, la Maestra, como muchos la llaman en el terreno político en el que alguna vez brilló, llevó su caso hasta la última instancia posible: la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y fue precisamente en el máximo tribunal donde las y los ministros —por unanimidad— votaron por rechazar el amparo a la exdirigente magisterial de 81 años. El fallo que —no sobra recordar— ya es inapelable, indica que Gordillo Morales deberá pagar más de 19 millones de pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta, el famoso ISR, por dos ejercicios fiscales que, se ha informado, quiso brincarse. Uf.

TE RECOMENDAMOS: Transportaba 179 bultos de cocaína Aseguran al narco un submarino en Colima