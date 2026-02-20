Ya huele a campaña en Sonora

Todavía falta un tramo amplio para que inicien las campañas por las 17 gubernaturas que estarán en juego en el país en 2027, pero, nos cuentan, el clima ya se siente como si la carrera oficial estuviera en marcha. Ayer, el exalcalde panista de Hermosillo, Alejandro López Caballero, aspirante a gobernar Sonora, calentó los ánimos al cuestionar al senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, por andar jugándole a que puede ser candidato en dos estados —la propia Sonora y Nuevo León—. “No nos merecemos los sonorenses que venga alguien de fuera que no conoce Sonora a querer gobernarnos”, lanzó el exedil, quien en un tono todavía más filoso le echó en cara al legislador naranja que quiera sacar ventaja de su nombre. Además, comentó, “es una falta de respeto para Nuevo León que él diga: ‘Competiré aquí o allá’”. Y remató: “Si lo que busca es chamba, pues que busque allá en las maquilas”. No “habrá”, ya hay tiro.

TE RECOMENDAMOS: Transportaba 179 bultos de cocaína Aseguran al narco un submarino en Colima